Смертельна аварія сталася у селі Гвізд Надвірнянського району

Смертельна аварія сталася у селі Гвізд Надвірнянського району. 25-річний мотоцикліст в’їхав у відбійник і від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 28 серпня, за кермом мотоцикла Suzuki був мешканець Калуша.

«25-річний водій не впорався з керуванням та допустив з’їзд за межі проїзної частини дороги. У результаті допустив наїзд на відбійник. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.