Мешканець Дубна був п’яний і загубив телефон, тому вигадав історію про грабіж

31-річний мешканець Дубна на Рівненщині заявив у поліцію, що став жертвою пограбування, аби правоохоронці знайшли його загублений телефон. Чоловік розповів, що його на вулиці хтось побив і забрав речі. Приїхавши на виклик, правоохоронці нікого не виявили, але розшукали заявника вдома і з’ясували, що він просто збрехав про грабіж після того, як не зміг знайти свій мобільний. Урешті телефонного хулігана оштрафували на 850 грн за неправдивий виклик.

У вівторок, 4 січня, близько 23:40 до поліції зателефонував 31-річний мешканець Дубна і повідомив, що невідома особа на вулиці Берестецькій побила його й відібрала мобільний телефон. На вказане місце прибули правоохоронці, однак нікого там не виявили, а мобільний, з якого викликали поліцію, не відповідав.

Поліцейські встановили місце проживання заявника і у нього вдома з’ясували, що пограбування не було. Чоловік повернувся додому нетверезий і виявив, що загубив телефон. Взяв у батька його телефон і викликав поліцію, вигадавши історію про пограбування, аби правоохоронці швидко знайшли його загублену річ.

«Жителю Дубна винесли адміністративну постанову за статтею 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) та наклали штраф у розмірі 850 гривень», — повідомляє поліція Рівненської області.