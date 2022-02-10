Одразу після завершення робіт майстер взявся тестувати свій автомобіль поліським бездоріжжям

Мешканець села Старе Село на Рівненщині за 9 місяців самостійно зібрав всюдихід, який назвав Triton. Автомобіль проходить по льоду, неглибокою водоймою та болотистою місцевістю. Розробник уже протестував своє авто, але поки не сертифікував його.

Про винахід майстра Анатолія Павловича з поліського села Старе Село у середу, 9 лютого, повідомив народний депутат Дмитро Соломчук. «Це Triton. Зроблений на рівненському поліссі, у селі Старе Село Сарненського району (раніше – Рокитнівський). Виготовили його місцеві спеціалісти власними руками, щоб без перешкод пересуватися важкопрохідними місцями. На будівництво такої машини пішло 9 місяців. Основа від «ГАЗ-66», мотор від Mercedes, але наша – спроектована і зібрана українцями», — написав нардеп на своєму Facebook.

Виданню «Час Дій» розробник всюдихода Triton Анатолій Павлович повідомив, що давно мріяв створити машину, яка б проходила через болотисту місцевість, тож свій витвір він називає болотоходом. Чоловік зазначає, що він є механіком-самоучкою і що працював над автомобілем самостійно. На болотоході встановлена коробка передач та двигун від Mercedes (об’єм 2,5 л), він оснащений рамою, роздавальною коробкою, частиною кабіни та лебідкою від автомобіля «ГАЗ-66».

Авто поки не сертифіковане, розробник збирається вирішити це питання. Однак серійний випуск автомобілів Triton не планує. Анатолій Павлович каже, що на такому авто у болотистій місцевості, де розташоване Старе Село, а також по бездоріжжю й лісовими дорогами можна їздити без документів, головне — не виїжджати на дороги загального користування.