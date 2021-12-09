Пам'ятник встановили біля аптеки, де винахідник працював

У Бориславі відкрили пам’ятник Яну (Йогану) Зегу. Це співвинахідник гасової лампи, автор технології рафінування і переробки нафти та перший аптекар міста. Із трьох запропонованих проектів обрали роботу скульптора Романа Кикти. Про це ZAXID.NET повідомив керівник ТІЦ Борислава Ігор Романюк.

Пам’ятник відкрили 9 грудня на вул. Шевченка, 12 в центрі Борислава біля аптеки, де Ян Зег працював. Його спорудили в межах реалізації проекту «Нафтова колиска Європи: забута історія України та Польщі» за програмою транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь. Партнером Борислава у проекті є гміна Санок (Польща).

«Проект OilCradle має на меті привернути увагу колишніх місць видобутку нафти (Борислав та Санок) через створення впізнаваного туристичного бренду та нових туристичних продуктів на основі їхнього минулого. На основі досліджень архівних матеріалів створять альбом про історію нафтової промисловості в двох містах, карти із позначенням місць, пов’язаних з нафтовою промисловістю, та спільний вебсайт з електронним каталогом», – зазначено в описі проекту.

Іншому співвинахіднику гасової лампи Ігнацію Лукасевичу пам’ятник відкриють 16 грудня у школі Страхоцина (Польща). Сайт та альбом теж невдовзі презентують. Для реалізації проекту було виділено 66 659 євро, із яких 90% витрат оплатив ЄС, а 10% – самі учасники з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, у січні 2021 року у Бориславському міському парку відкрили аптеку-музей Яна Зега. А нещодавно у місті відкрили туристично-інформаційний центр, який очолив краєзнавець та співрозробник туристичної стратегії міста Ігор Романюк.

«11 листопада було створено ТІЦ. Він працюватиме у фойє кінотеатру "Каменяр" на вул. Шевченка, 25. Зараз там проводять ремонти до офіційного відкриття приміщення», – розповів Ігор Романюк.

У XIX – на початку XX ст. у Бориславі видобували 5% світового об'єму нафти, місто було найбільшим постачальником озокериту. Зараз із 1,5 тисячі нафтових свердловин використовують близько 400. Колись великий промисловий центр, Борислав зараз активно розвиває туристичний напрямок. Свої промислові потужності місто перетворює на туристичні атракції, навіть айдентика міста стилізована під нафтовий «журавлик». ZAXID.NET розповідав про найцікавіші локації у Бориславі для туристів.

Йоган (Ян) Зег – фармацевт, дослідник, засновник нафтової та озокеритної промислової переробки в Україні. Народився у Ланьцуті (сучасна Польща). Із 1848 року Ян Зег почав працювати у львівській аптеці Міколяша «Під золотою зіркою», де він провів дестиляцію нафти. У бляшаній лампі, яка була виготовлена львівським бляхарем Адамом Братковським, вперше публічно «засвітився» одержаний нафтопродукт, який стали застосовувати для освітлення. Останні 20 років життя прожив у Бориславі. Ще один пам’ятник Яну Зегу та Ігнацію Лукасевичу є на вул. Вірменській у Львові.