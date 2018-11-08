На Рівненщині подружжя звинуватило медиків районної лікарні у смерті свого первістка

Подружжя з міста Березне Рівненської області звинуватило лікарів районної лікарні у смерті свого первістка. Лікарі заявили, що дитина задихнулася під час пологів, натомість мати дитини заявила про недбалість з боку медиків.

Жінка Наталя Царук розповіла ТСН, що медики відмовилися робити їй кесарів розтин і запевняли її у тому, що вона зможе народити сама. Коли жінка не змогла цього зробити, завідувачка райлікарні, яка приймала пологи, взялася вакуумом витягувати дитину. Свідком роботи медиків також був її чоловік Роман.

«Тоді вона взяла вакуумом витягати дитину, двічі в неї не вийшло. На третій раз каже: я вже не буду брати, бо вже шкіра злазить з голови дитинки. Мені здається, що відірвали, повиривали там все на голові», – розповів Роман Царук.

«Вона витягла дитину, вона не кричала – вона вже була мертва», – додала жінка.

Зі слів подружжя, це робила завідувачка пологового відділення районної лікарні Еліна Піддубна. Вона перед родиною вибачилася, однак провину свою та колег заперечила. Розповідає, що вагітність у жінки проходила добре, а дитина померла через важке кисневе голодування під час пологів.

«Лікарі робили все, що могли, щоб було добре. Не завжди вдається так зробити, щоб було добре, на жаль. Кесарів розтин робиться по показах і не завжди він робиться тоді, коли б ми захотіли», – пояснила завідувачка пологового відділення Березнівської райлікарні Еліна Піддубна.

У медзакладі вже почали внутрішнє розслідування – перевірку призначив головний лікар Василь Піддубний, чоловік завідувачки пологового. Він стверджує, що сімейні зв’язки не вплинуть на результати розслідування.

«Є відповідні люди, вони мають повноваження свої, вони будуть робити висновки», - пояснив головний лікар Березнівської райлікарні.

З повідомлення обласної поліції від 7 листопада випливає, що смерть дитини настала у п’ятницю, 2 листопада. З нього також випливає, що станом на 7 листопада до поліції про злочин медиків ніхто не повідомляв. Батько зробив це після того, як інформацію про подію поліцейські виявили в інтернеті.

Наразі поліція розслідує інцидент за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків, які спричинили тяжкі наслідки для неповнолітнього». Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.