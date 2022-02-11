Дорога у місці, де сталася аварія, освітлюється, поверхня не була слизька

Смертельна автопригода сталася на трасі Київ-Чоп у селі Привільне на Рівненщині. На 45-річного чоловіка, який перетинав дорогу на велосипеді, наїхав автомобіль Mazda-6. Від одержаних травм велосипедист загинув на місці.

Про автопригоду зі смертельним наслідком поліція Рівненської області повідомила у п’ятницю, 11 лютого. Напередодні близько 20:00 на старі Київ-Чоп у Дубенському районі загинув велосипедист.

«Поліцейські встановили, що 33-річний водій автомобіля Mazda-6, житель села Верба, допустив наїзд на 45-річного жителя села Листвин, який на велосипеді перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті автопригоди велосипедист загинув на місці події», — повідомляє поліція.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Відповідно до висновку огляду на стан сп’яніння, водій автомобіля був тверезий. Інших подробиць поліція поки не повідомляє.