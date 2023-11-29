Юрій Болоховець анонсував кадрові чистки у лісовій галузі

Керівництво ДП «Ліси України» вирішило звільнити усіх керівників лісових господарств на Рівненщині. Рішення прийняли після скандалу з заступником голови Поліського офісу Віталієм Суховичем, у якого виявили незадекларовані статки у великих розмірах.

Тиждень тому Юрій Болоховець повідомляв, що впродовж року безпека ДП «Ліси України» фіксувала факти порушень у лісництвах, збирала інформацію, проводила службові розслідування, передавала матеріали правоохоронцям. Результати він пообіцяв продемонструвати згодом та анонсував жорсткі кадрові чистки.

У середу, 29 листопада, Юрій Болоховець повідомив, що першими вирішили звільнити всіх керівників філій на Рівненщині. Він пояснив, що рішення пов’язане з хронічними проблемами у області, які хочуть вирішити за допомогою кардинальної зміни кадрового складу місцевого керівництва.

«Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почались кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій. Позиція ДП принципова, покладаємо велику надію, що правоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриються, як це іноді буває», – заявив Юрій Болоховець.

Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення невдовзі з’явиться на сайті ДП «Ліси України».

Нагадаємо, що 25 листопада у заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», депутата Рівненської облради Віталія Суховича слідчі ДБР провели обшуки, під час яких виявили та вилучили понад 4 млн доларів, елітні авто, годинники та злитки золота. Щодо нього розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконне збагачення. Вищий антикорупційний суд дозволив йому вийти під заставу в 192 млн грн.