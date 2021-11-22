На Тернопільщині до кінця тижня синоптики прогнозують різке зниження температури. Вночі стовпчик термометра опуститься до -1...-2 градуси. Вдень на кілька градусів буде тепліше. У вівторок очікують перший сніг. Лише в п'ятницю температура трохи підніметься, — повідомляє український гідрометцентр.

У вівторок, 23 листопада, на території Тернопільської області очікують сніг з переходом у дощ, на дорогах ожеледицю. Температура вдень триматиметься на позначці до +4 градусів. Вночі буде холодніше — до - 1 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

В середу, 24 листопада, на Тернопільщині вдень очікують від +3 до +5 градусів тепла. А вночі до -1...+1 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У четвер, 25 листопада, в області буде невелика хмарність з проясненнями. Вдень тепература коливатиметься від +3 до +5 градусів тепла. А вночі до -1...+1 градусів. Вітер південний, 5-10 м/с.

У п'ятницю, 26 листопада можливий невеликий дощ вдень. Температура +6...+8 градусів тепла. Вночі — від -1 до -3. Вітер південний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають водіїв про те, що у вівторок на дорогах Тернопільщини вночі та вдень можлива ожеледиця.