Аварія трапилася 12 чеврня близько півночі

На трасі Київ – Чоп водій автомобіля Renault Laguna наїхав на 50-річну львів'янку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася близько півночі 12 червня у селі

Вербляни, біля Буська. 25-річний львів'янин, водій Renault Laguna, що їхав трасою Київ – Чоп, наїхав на 50-річну мешканку Львова.

Жінка загинула на місці. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.