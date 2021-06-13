На трасі Київ – Чоп автомобіль Renault на смерть збив 50-річну львів'янку
За кермом Renault Laguna був 25-річний львів'янин
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Аварія трапилася 12 чеврня близько півночі
На трасі Київ – Чоп водій автомобіля Renault Laguna наїхав на 50-річну львів'янку. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася близько півночі 12 червня у селі
Вербляни, біля Буська. 25-річний львів'янин, водій Renault Laguna, що їхав трасою Київ – Чоп, наїхав на 50-річну мешканку Львова.
Жінка загинула на місці. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
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