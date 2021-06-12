За кермом Volkswagen LT був 49-річний самбірчанин

У Самборі водій Volkswagen LT збив хлопчика, який їхав на велосипеді. Підлітка з травмами госпіталізували у міську лікарню.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася у п'ятницю, 11 червня, о 17:40, у Самборі. 49-річний водій Volkswagen LT збив велосипед, за кермом якого був 14-річний самбірчанин.

Унаслідок наїзду велосипедист отримав відкритий перелом правої гомілки. Його госпіталізували у Самбірську центральну районну лікарню.