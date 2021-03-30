Близько опівночі 29 березня на трасі міжнародного сполучення Львів-Шегині загинула 37-річна жінка. Її збив мікроавтобус Mercedes Sprinter. ДТП трапилася близько 23:30 біля села Родатичі. Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, 35-річний водій автомобіля, мешканець с. Брониця Камінь-Каширського району Волинської області, здійснив наїзд на велосипедистку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Загибла — місцева мешканка 1983 року народження. Обставини ДТП встановлять слідчі. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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