Смертельна ДТП сталася на дорозі Рава-Руська- Великі Мости

У п’ятницю близько опівночі, 14 травня, у селі Волиця на Жовківщині водій мікроавтобуса Opel Vivaro на смерть збив 42-річного велосипедиста.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, ДТП сталася близько 23:30 на дорозі у селі Волиця.

35-річний водій автомобіля Opel Vivaro, мешканець села Нивиці Червоноградського району, рухаючись у напрямку міста Великі Мости, здійснив наїзд на велосипедиста – 42-річного мешканця села Волиця. Унаслідок ДТП велосипедист загинув на місці події.

Обставини аварії зараз встановлюють правоохоронці. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.