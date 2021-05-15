У п’ятницю, 14 травня, на вул. Вернигори у Львові сміттєвоз на смерть збив літню жінку.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, ДТП сталася близько 17:00. 33-річний водій вантажного автомобіля ІВЕКО, мешканець Львова, рухаючись вулицею Вернигори, здійснив наїзд на пішохода – жінку, віком близько 75 років.

Унаслідок ДТП постраждала померла під час транспортування у медичний заклад. Особу загиблої та обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці.