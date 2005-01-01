На трасі Київ-Чоп автомобіль смертельно травмував 38-річного пішохода

Нещасний випадок стався на автодорозі Київ-Чоп

Нещасний випадок стався 25 грудня о 7:58 на автодорозі Київ-Чоп. Неподалік від с. Заклад, що у Миколаївському районі, водій автомобіля ВАЗ збив пішохода. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер на місці події.

«Водій автомобіля ВАЗ Калина, 1972 року народження, житель с. Пісочна Миколаївського району, здійснив наїзд на пішохода, 1979 року народження, жителя м. Миколаїв», – йдеться у повідомленні департаменту з цивільного захисту ЛОДА.

Причини події з’ясовуються, ведеться слідство.