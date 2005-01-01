На Водохреща у центрі Львова можливе ситуативне перекриття руху трамваїв

У Львові на пл. Ринок відбудеться традиційне загальноміське освячення води

На свято Богоявлення у Львові відбудеться загальноміське освячення води. Через святкове водосвяття та задля безпеки можливе ситуативне перекриття руху трамваїв на пл. Ринок.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, у п’ятницю, 19 січня, о 13:30 у Львові на пл. Ринок розпочнеться традиційний щорічний загальноміський чин освячення води. Участь у святкових заходах візьмуть представники всіх християнських конфесій міста.

«Загальноміське освячення води представниками різних конфесій на площі Ринок вже стало доброю традицією, яка єднає усіх львів’ян та гостей міста. Після освячення кожен зможе набрати воду зі спеціально облаштованого резервуару», – розповів в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР радить дотримуватися правил тим, хто планує купання у водоймах на Водохреща. Із собою треба мати зручний одяг та взуття. Перед купанням хоча б за годину до пірнання варто поїсти. Проте вживання алкоголю категорично заборонено. Перед тим як залізти у воду, треба добре розігрітися: кілька хвилин побігати, сполоснути обличчя водою. Купатися радять у спеціально обладнаних ополонках біля берега, під доглядом рятувальників та медичних працівників.

У воду варто залазити поступово. Занурюватись найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Стрибки у воду й занурення у воду з головою не рекомендуються, тому що це збільшує втрату температури й може призвести до шоку від холоду. У воді варто бути не більше 30 секунд.

Після виходу з води треба добре розтерти шкіру, одягтися і при можливості сховатися у тепло, випити гарячого чаю.

Купатись в ополонці лікарі не радять тим, у кого є хворі нирки, діабет, проблеми із тиском.

До слова, у східнохристиянській традиції Хрещення Господнє – одне з 12 великих свят.

Вважається, що на Водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року.