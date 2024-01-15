Чоловіка затримали після того, як він отримав частину хабара

На Волині поліція затримала 28-річного чоловіка, який за 8 тис. доларів обіцяв дружині військового визнати її чоловіка непридатним до служби в армії. Наразі організатора схеми затримали, йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері Західного регіону, 28-річний підозрюваний обіцяв дружині військового визнати її чоловіка непридатним до подальшої військової служби, а також залишити служити у тилу. Яку посаду він обіймає та звідки має такі зв’язки, правоохоронці наразі не розголошують.

«Він зобов’язувався забезпечити внесення сфабрикованих даних до медичної документації про стан здоров’я військового, вплинути на членів військово-лікарської комісії та посадовців військової частини. Свої послуги оцінив у 8000 доларів», – йдеться у повідомленні.

Затримали волинянина під час отримання чергового траншу у розмірі 2000 тис. доларів. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.