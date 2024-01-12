Суд на Волині призначив п’ять років тюрми підприємцеві, який за допомогою системи «Шлях» допомагав ухилянтам виїхати з України під виглядом водіїв. Всього слідству відомо про 14 ухилянтів, яким чоловік допоміг втекти за кордон. Станом на момент завершення розслідування ніхто з них в Україну так і не повернувся.

Як йдеться у вироку Камінь-Каширського райсуду, судили директора ТОВ «Шатл Експрес» Олександра Шумика. Згідно з даними на YouControl, він зареєстрував підприємство лише у серпні 2022 року, два місяці до того, як слідство зафіксувало перший випадок, коли чоловік допоміг ухилянту виїхати за кордон.

На судовому засіданні, яке відбулося 8 січня, обвинувачений свою провину повністю визнав. «Підтвердив, що, авторизувавшись у системі «Шлях», подавав заявки на внесення військовозобов’язаних осіб до вказаної системи як водіїв ТОВ «Шатл Експерс», які не були працевлаштовані в товаристві. В подальшому сприяв незаконному перетину таких осіб через державний кордон України», – наводять у вироку зізнання чоловіка.

Призначаючи покарання, суд взяв до уваги, що чоловік заявив про розкаяння, його інвалідність другої групи, а також те, що він не мав судимостей. Водночас підстав для того, аби призначати йому лише іспитовий термін, суддя Борис Гамула не знайшов.

Відтак Олександра Шумика визнали винним у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон) та призначив йому п’ять років тюрми, а також на два роки заборонив йому обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Зауважимо, що вирок ще не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.