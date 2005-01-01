Через сильні дощі на вул. Сахарова у Львові обвалилася підпірна стіна

На вул. Сахарова обвалилася підпірна стіна

На вул. Сахарова, що у Франківському районі Львова, у четвер, 14 червня, обвалилася підпірна стіна у подвір'ї між будинками №29 та 31. Сталося це близько 6:00.

Шматки стіни впали на територію між будинками, де облаштований дитячий майданчик, який, щоправда, не значиться у переліку міських дитмайданчиків.

Як повідомив ZAXID.NET голова Франківської РА Орест Тимчишин, обвал стався через дощову погоду. Унаслідок обвалу ніхто не постраждав.

«У 2016 році ці будинки місто взяло на баланс від Міністерства оборони. Під час весняного огляду аварійності не було виявлено. Але через сильні дощі ґрунт перезволожився, стіна, яка відділяє два будинки, під вагою обвалилася», – пояснив Орест Тимчишин.

Територію обвалу обгородили стрічкою, щоб там не ходили мешканці (фото Франківської РА)

За його словами, спеціалісти провели обстеження, місце обвалу обгородили. Далі буде виготовлено кошторис, а на найближчому засіданні міської комісії ТЕБ та НС, яка має відбутися у першій половині липня, буде винесено питання про виділення коштів з резервного фонду на відновлювальні роботи.

«Є можливість зібрання позачергової комісії, якщо раптом ситуація ускладниться, але поки що, сподіваємося, що такої потреби не буде. Сподіваємося, що до кінця липня проблему вдасться вирішити», – зазначив Орест Тимчишин.

Також посадовець зазначив, що місце обвалу обгородили. Проте мешканці зможуть ходити сходами, які розташовані збоку від підпірної стіни.