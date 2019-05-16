На Закарпатті лікаря засудили до одного року тюрми через смерть породіллі

Тячівський районний суд Закарпатської області засудив до одного року ув’язнення лікаря районної лікарні, з вини якого в липні 2017 року під час пологів загинула жінка. Медика визнали винним у неналежному виконанні професійних обов’язків, повідомила прес-служба обласної прокуратури.

«Підозрюваний, будучи медичним працівником, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки внаслідок недбалого ставлення до них, приймаючи пологи у пацієнтки допустив тяжку крововтрату, що призвела до смерті», – йдеться в повідомленні.

Тячівський районний суд 14 травня 2019 року визнав лікаря винним у неналежному виконанні професійних обов'язків (ч.1 ст.140 КК України) та призначив міру покарання — 1 рік позбавлення волі.

Також відповідно до вироку суду, лікар та Хустська районна лікарня солідарно мають сплатити потерпілим 1,2 млн грн моральної шкоди, 45,3 тис. грн матеріальної шкоди, понад 31 тис. грн шкоди завданої смертю матері її неповнолітнім дітям.

Лікаря також зобов’язали сплачувати ¼ частини заробітної плати на утримання трьох дітей померлої породіллі.

Наразі вирок ще не набув чинності. Також невідомо, чи подав засуджений апеляцію на це рішення.

Як писав хустський новинний сайт Hustpost, підозрюваним у справі був акушер-гінеколог Олександр Безручко. Із обвинуваченням він категорично не погодився та стверджував, що діяв згідно з наказами МОЗ України.