До пошуків зниклої залучили близько півсотні людей

У вівторок, 18 лютого, після п’яти днів пошуків у лісі поблизу дачного масиву у селі Глибоке Ужгородського району знайшли закарпатку Ніну Литвинову. Знесилену 66-річну жительку Ужгорода відправили до лікарні.

Про зникнення закарпатки 13 лютого повідомила її донька Ольга Марченко. Її мати поїхала на дачу у Глибоке і зв’язок з нею обірвався. У будинку знайшли гаманець з документами Ніни Литвинової, а також їжу та інструменти, які вона взяла на дачу.

До пошуків зниклої залучили близько півсотні рятувальників, правоохоронців, кінологів, операторів дронів та небайдужих мешканців Ужгородського району.

18 лютого у поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що розшукали закарпатку. У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги додали, що жінку знайшли у лісі о 12:34.

«До пацієнтки довелося йти близько 1,5 км лісом у хащу. У жінки діагностували переохолодження, вона марила, але перебувала при свідомості. На ній був легкий одяг. Ми швидко надали усю необхідну допомогу та транспортували її ношами до автомобіля швидкої», — розповіли медики.

За словами Ольги Марченко, її матір провела без їжі та води 5 днів. Наразі вона під наглядом медиків в Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні.