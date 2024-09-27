Наразі пенсіонерка перебуває під наглядом лікарів

У лісовому масиві неподалік Боздоського парку Ужгорода знайшли 64-річну місцеву мешканку. Жінка впала в яму, з якої не могла вибратися 8 днів. Наразі вона під наглядом лікарів.

Про зникнення матері 17 вересня повідомила ужгородка Наталія Уральська-Зейкан. 64-річна жінка пішла за водою у Боздоський парк і не повернулася додому. За словами доньки, у зниклої могли статися проблеми з пам’яттю, адже десять років тому через рак їй проводили операцію на головному мозку.

На пошуки пенсіонерки орієнтували наряди поліції, інформацію про зниклу надіслали в сусідні регіони.

«До розшукових заходів залучали співробітників Ужгородського районного управління поліції, інспекторів кінологічної служби, рятувальників та військовослужбовців Національної гвардії України. Також до пошуків долучилися небайдужі містяни», – розповіли в поліції Закарпатської області.

Правоохоронці кілька днів прочісували прилеглу до парку територію та річку, розташовану неподалік. 26 вересня ужгородку знайшли у лісовому масиві неподалік Боздоського парку.

«Дякую нацгвардійцям, які врятували мою маму. Її знайшли у парку в ямі, в яку вона впала і не могла вибратися 8 днів», – написала у Facebook Наталія Уральська-Зейкан.

Наразі пенсіонерка перебуває під наглядом лікарів.