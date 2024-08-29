В Ужгороді майже тиждень розшукують зниклого 52-річного чоловіка
Роман Ковач 23 серпня пішов з дому і не виходить на зв’язок з рідними
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Працівники Ужгородського районного управління поліції розшукують 52-річного Романа Ковача, який 23 серпня пішов з дому і не виходить на зв’язок з рідними. Усіх, хто має інформацію про місцезнаходження зниклого, просять телефонувати на 102.
У поліції Закарпатської області 29 серпня оприлюднили прикмети Романа Ковача.
«Зріст 180-190 см, худорлявої тілобудови, очі блакитні, волосся коротке, сиве. Був одягнений у футболку світлого кольору, джинси синього кольору, кросівки чорного кольору», – інформують правоохоронці.
Поліцейські Ужгорода просять всіх, хто має інформацію про місцезнаходження зниклого, телефонувати на 102 або +380-98-835-31-47.