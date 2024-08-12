Поліція просить усіх, хто має інформацію про місцеперебування зниклих, повідомляти її на 102

Правоохоронці розшукують зниклих ужгородців – 65-річного Олександра Маргітича та 51-річну Наталію Лендєл, які ще в липні вийшли з дому і не повернулися.

Як повідомили в Ужгородському районному управлінні поліції 11 серпня, Олександр Маргітич зник 15 липня, а Наталія Лендєл – 18 липня. Оскільки самотужки розшукати зниклих рідні не змогли, вони звернулися по допомогу до поліції.

«Заява про зникнення Маргітича Олександра 1959 року народження надійшла до правоохоронців нещодавно. Інше повідомлення про зникнення Лендєл Наталії 1973 року народження надійшло до поліції від батька зниклої. Чоловік повідомив, що донька ще 18 липня пішла з дому і досі звʼязку з нею немає», – інформують правоохоронці.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування зниклих, повідомляти її на 102.