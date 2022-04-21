Два вертольоти Мі-8 були збиті у Гуляйпільському районі Запорізької області

У Запорізькій області десантники за допомогою ПЗРК Stinger знищили російський транспортний вертоліт Мі-8. Йому на допомогу вирушив ще один вертоліт, який також підбили – але цього разу морські піхотинці. Про це повідомили у прес-центрі командування Десантно-штурмових військ.

Повідомляється, що 21 квітня в одному з районів виконання завдань підрозділ протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищив російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК «Stinger».

Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілілий екіпаж, – був успішно знищений бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України.

Сайт «Мілітарний» оприлюднив друге відео з коментарями українського бійця, який розповідає, що збито два вертольоти.

На відео видно сильні задимлення у місцях падіння збитих авіаційних машин російських військових.

Обережно, ненормативна лексика

відео «Мілітарний»

Біля бійця лежить переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла», який призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника.

Вертоліт було збито у Гуляйпільському районі, що неподалік населеного пункту Малинівка. Населений пункт Малинівка перебуває під контролем українських сил. Населення становить 884 людей.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Це один з найновіших зразків російської авіації сухопутних військ, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер може устатковуватися протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншим озброєнням