Екс-заступника прокурора Львівщини підозрюють у розтраті грошей під час ремонту приміщення обласної прокуратури

НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику прокурора Львівської області Мирону Тиховському у зловживаннях на понад 1,6 млн грн. Йдеться про зайві витрати на ремонт приміщення обласної прокуратури та закупівлю офісного паперу без тендерів.

Як повідомили у понеділок, 29 серпня, у НАБУ та САП, восени 2015 року тодішній заступник прокурора Львівської області організував виплату понад 1,2 млн грн приватній компанії нібито за ремонти в приміщеннях прокуратури Львівської області. При цьому ремонті роботи того року цією підрядною організацією не проводились, і заборгованості у понад 1,2 млн грн перед приватною компанією прокуратура не мала. Насправді ремонти були виконані раніше – у 2013 році.

«Він організував підробку актів виконаних робіт та накладних, вказавши, що, нібито, фактично ремонтні роботи проводились у 2015 році, таким чином забезпечивши незаконне перерахування коштів підрядній організації», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Крім того, за даними слідства, у листопаді-грудні 2015 року колишній заступник прокурора області, уникаючи тендерних процедур, закупив для потреб прокуратури офісний папір за майже вдвічі завищеними цінами, переплативши понад 400 тис. грн.

Екс-прокурору повідомили про підозру за розтрату майна (ч. 5 ст. 191 ККУ) та зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного у зловживаннях прокурора. За даними ZAXID.NET, підозру оголосили Мирону Тиховському, який був першим заступником тодішнього прокурора Львівщини Романа Федика.