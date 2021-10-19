Нардепи від «Слуги народу» понабирали у помічники родичів своїх однопартійців, друзів та бізнес-партнерів. Про це йдеться у розслідуванні BIHUS info.

Зокрема, син першого помічника президента Сергія Шефіра Микита числиться помічником «слуги» Юрія Киселя. Автори розслідування стверджують, що Шефіра-молодшого у Раді ніхто ніколи не бачив, але за майже два роки «роботи» помічником той отримав близько 600 тис. грн зарплати.

Марина Нікітіна взяла у помічники власного чоловіка Олександра. За півроку той заробив близько 100 тис. грн, але був звільнений через неможливість родичам займати таку посаду. Тож надалі Олександр Нікітін, як і дружина нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнецова Аліна, значиться помічником іншого депутата Олександра Кабанова.

Родича, рідного дядька, працевлаштував собі помічником Володимир Тимофійчук. Антикорупційні органи виявили цей факт і подали на нардепа до суду, тож той звільнив близьку людину з посади помічника.

Депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов узяв помічницею бізнес-партнерку власної дружини Катерини Шаховської Лесю Васильченко. Васильченко заробила на цій посаді близько 700 тис. грн державних коштів.

Рекордсменом журналісти BIHUS.info назвали скандального «слугу» Миколу Тищенка. Помічник того, він же бізнес-партнер ресторатора Олександр Сітик, отримав 1,1 млн грн. Це в середньому 1500 доларів на місяць.