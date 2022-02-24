Керівництво міста та області закликало мешканців зберігати спокій

Усі навчальні заклади Рівненської області 24 лютого зупинили навчання. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на терміновому брифінгу уранці 24 лютого.

«На території Рівненської області не зафіксовано проникнення ворога. Наше головне завдання—забезпечити функціонування інфраструктури на території області», - зазначив голова облдержадміністрації.

Він також зауважив, що харчоблоки навчальних закладів мають працювати, а самі заклади мають бути готові прийняти біженців у разі потреби.

Міський голова Рівного Олександр Третяк закликав мешканців без потреби не виїздити власним транспортом, а на дорозі давати дорогу військовому транспорту. Крамниці мають працювати у звичайному режимі.

Резервістів також закликали з’явитися у військкомати, де кожному повідомлять, що далі робити. Усі укриття у місті відкриті і готові прийняти людей у разі потреби, однак поки що вона не виникла.