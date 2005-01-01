НАЗК перевірить е-декларацію народного депутата, який назвав Олега Сенцова терористом

Євген Мураєв

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про повну перевірку електронних декларацій 12 державних службовців. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відомство повністю перевірятиме е-декларації за 2015-2017 роки, зокрема, позафракційного народного депутата Євгена Мураєва, прокурора Київської місцевої прокуратури Олега Білоуса, народних депутатів В’ячеслава Богуслаєва та Ігоря Шкірі, першого заступника міськголови Харкова Ігора Терехова.

Крім того НАЗК продовжило термін перевірки декларацій 33 найвищих посадовців держави.

Нагадаємо, що Мураєв заявив, що український політв'язень Олег Сенцов готував підпали та вибухи.

ГПУ ініціювала розслідування щодо депутата Мураєва, який назвав політв'язня Олега Сенцова терористом. Розслідування відбувається за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) КК України.