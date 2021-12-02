45-річний мешканець Рудного був нетверезий і не міг пояснити своїх дій

У четвер вранці, 2 грудня, у селищі Рудне Львівської громади нетверезий 45-річний місцевий мешканець з сокирою в руках поводився агресивно та погрожував перехожим. Зокрема, він пошкодив автомобіль Jeep Compass та двері місцевої церкви.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що інцидент стався на вул. Мазепи в Рудному. Агресивний чоловік з сокирою пошкодив автомобіль Jeep Compass, а також двері місцевої церкви Воздвиження чесного хреста УГКЦ. Окрім того, він погрожував перехожим і намагався кидатися на людей.

Поліцейські затримали в Рудному хулігана з сокирою (фото поліції)

Про неадекватного чоловіка поліцейським повідомив 57-річний власник автомобіля. Він розповів, що нападник застосував до нього, ймовірно, газовий балончик та погрожував сокирою. Подію зафіксували камери спостереження.

Підозрюваного нападника патрульні затримали неподалік місця події. Ним виявився 45-річний мешканець Рудного. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння та не міг пояснити свої дії. На місце події викликали слідчих поліції.