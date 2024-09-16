Серед найнебезпечніших поломок – несправність двірників та світлових приладів, корозія, низький рівень рідин

У кожного автовласника рано чи пізно виникають проблеми з автомобім. «Автоблог» розповідає про 11 небезпечних поломок, коли експлуатувати автомобіль не рекомендується.

Корозія металу

Корозія – це хімічна реакція металу з киснем і водою. Коли відбувається окислення – утворюється велика кількість іржі.

Будь-який транспортний засіб, якому понад п’ять років, може мати таку проблему. І в цьому немає нічого дивного, адже шар антикорозійного захисту, нанесений на заводі, перестає діяти. Потрібно докладати додаткових зусиль, щоб запобігти подальшому поширенню проблеми.

Корозія може призвести до втрати міцності кузовної частини, метал стає дуже крихким і ламким. Якщо нічого не робити, то найменший удар призведе до багатьох пошкоджень. Також корозія може погіршувати керованість транспортного засобу, адже агрегат ходової частини може зміщуватися. Спеціалісти відзначають, що корозія дуже серйозно діє на лонжерони та днище транспортного засобу. Тож їх потрібно оглядати насамперед.

Обрив ремня газорозподільного механізму

Сьогодні велику кількість автомобілів конструюють з використанням ременя газорозподільного механізму (ремінь ГРМ). Це зменшує собівартість в кілька разів, не потрібно застосовувати складне обладнання.

Кілька основних проблем, які можуть виникнути внаслідок обриву ременя ГРМ:

загинаються клапани двигуна;

утворюється задир на циліндрах;

пошкоджується дно поршня;

деформується сідло головки блоку циліндрів.

Фахівці відзначають, що найчастіше страждає шістнадцятиклапанний двигун. Щоб запобігти негативним наслідкам, потрібно проводити постійне регулювання та стежити за натягом ременя.

Якість пального є важливою не лише для ефективної роботи двигуна. Вона також впливає на збереження навколишнього середовища, адже якісне паливо суттєво зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Тому слід обирати продукт, що відповідає екологічним стандартам. До прикладу, AMIC ENERGY пропонує тільки високоякісне пальне – компанія ретельно дотримується євростандартів, постачаючи його з провідних нафтопереробних заводів Європи та США.

Несправність двірників автомобіля

Основна їх функція полягає в забезпеченні видимості дороги, в будь-який час року та в будь-які погодні умови. Якщо склоочисник буде зламаний, то водій не зможе контролювати те, що відбувається на дорозі. Це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. При будь-якій несправності двірників їх потрібно негайно відремонтувати чи замінити на нові.

Негерметичність паливної системи

Якщо буде порушена цілісність паливного шланга, штуцера, бензобака, то може статися швидкий витік бензину та навіть зовнішнє загоряння. Тож при появі будь-якого витоку потрібно терміново звернутися в спеціалізований сервіс і провести детальний огляд та ремонт.

Несправність світлових приладів

Важливу роль відіграють і світлові прилади транспортного засобу. Вони потрібні для того, щоб водій без проблем пересувався як у темну пору доби, так і у світлу, міг контролювати все, що відбувається на дорозі. При найменшій несправності потрібно звернутися на сервіс і замінити вузол, який вийшов з ладу.

Несправність кульової опори

При обриві кульової опори виникає різке вивертання колеса назовні. Керувати автомобілем неможливо, можна потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Особливо це небезпечно на високій швидкості, коли водій пересувається по заміській трасі. Щоб запобігти цьому, потрібно регулярно проводити діагностику та огляд.

Ознаки виходу з ладу кульової опори:

знижується керованість автомобіля;

з’являється стукіт під час руху;

скрипить та потріскує рульове колесо, особливо під час максимального повороту.

Низький рівень спецрідин

Всі рідини в транспортному засобі виконують свої функції. Перш за все важливо слідкувати за рівнем мастила в двигуні – потрібно регулярно перевіряти рівень в моторному відсіку, не чекаючи загоряння контрольної лампи на панелі приладів. Це вбереже ваш двигун від повної заміни циліндропоршневої групи та проточки колінвала.

Крім зменшення рівня масла у двигуні, звертати увагу варто і на різке зростання його рівня, адже може статися витік охолоджуючої рідини в системи змащення або в камеру згоряння. Експлуатацію транспортного засобу в такій ситуації треба негайно припинити. Додатковим підтвердженням цього може бути і зниження рівня охолоджуючої рідини в розширювальному бачку.

Варто зазначити, що нестача оходжуючої рідини призводить до підвищення робочої температури мотора. В запущених випадках систематичний перегрів стає причиною викривлення кришки головки блоку циліндрів, що надалі потребуватиме ремонту.

Важливу роль відіграє і гальмівна рідина, оскільки від неї безпосередньо залежить ефективність роботи найбільш важливої системи безпеки.

Варто пам’ятати і про трансмісійне масло в коробці передач – його заміна проводиться не так часто, як в двигуні, тому багато автовласників просто забувають про цю важливу процедуру. Це може призвести до погіршення роботи коробки передач, а в подальному і до ремонту.

Дефекти рульового керування

Проблеми можуть виникнути в результаті зносу наконечника рульової тяги, підшипника рульового валу, а також при тривалій експлуатації автомобіля в умовах бездоріжжя.

Пам’ятайте, що сумарний люфт рульового колеса легкової машини не повинен перевищувати 10°, навіть невеликі відхилення від норми в поєднанні з вібрацією при збільшенні швидкості говорять про несправність елементів рульового управління. Провести ретельну перевірку стану системи, а також протестувати гідравлічний або електричний підсилювач, можна тільки в професійних сервісних центрах з використанням спеціального обладнання.

Пошкодження геометрії кузова

Якщо ваш автомобіль навіть один раз потрапляв у ДТП, то геометрія його кузова вже порушена. Для цього не потрібна велика аварія, достатньо легкого удару об стовп чи навіть бордюр, або невеликого зіткнення з іншим автомобілем.

Таке пошкодження проявляється не лише зміною зовнішнього вигляду автмобіля, але й погіршенням фінкцій управління. Відновити геометрію кузова коштує дорого. Обійтися це може в половину вартості автомобіля.

Неполадки в роботі гальмівної системи

Гальмівна система дуже важлива для автомобіля. Робоча гальмівна система – це основа вашої безпеки. Як показує практика, при виході з ладу гальм ймовірність зупинки за допомогою ручного гальма або гальмування двигуном дуже мала.

Якщо будуть несправності гальм, то водій не зможе зупинити транспортний засіб в важливий момент. Тож потрібно стежити за гальмівною системою, міняти рідини, слідкувати за станом гальмівних колодок, та проводити діагностику.

Поради щодо догляду за гальмами:

вчасно міняйте рідину та перевіряйте її рівень;

щодня перевіряйте автомобіль, чи немає витоків;

регулярно перевіряйте гальмівні диски – вони повинні бути товщиною не менше 10 мм;

переконайтеся, що в гальмівну систему не потрапляє повітря;

періодично перевіряйте справність паливного насоса та гальмівних циліндрів, герметичність трубопроводів і з’єднань.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви уникнете небезпечних збоїв в роботі гальм і убезпечите себе і своїх пасажирів.

Зношеність шин

Варто відзначити, що гума повинна відповідати сезону. Тобто не можна в літній період часу використовувати зимову гуму і навпаки. Адже це негативно позначається на зчепленні. До того ж на протекторі можуть утворюватися всілякі тріщини і грижі. Якщо нічого не робити, то в подальшому шини втратять свої властивості.

При глибині протектора менше 4 мм в зимових шинах і 1,6 мм в літніх, колеса втрачають здатність «тримати дорогу». Таке авто небезпечніше в поворотах, гальмівний шлях його набагато довший. Маневри навіть на сухому асфальті даються автомобілю важко. Колесо на тонкій гумі може просто луснути.