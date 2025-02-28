NASAMS призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні сотні ракети для систем ППО NASAMS. Про це заявив президент компанії Ейрік Лі в інтерв'ю Euractiv, яке було опубліковане у п’ятницю, 28 лютого.

За словами президента компанії, першочерговим пріоритетом створення такої компанії є збільшення виробництва ракет для ППО. Мова йде про масове виробництво та можливість створення спільних з Україною підприємств протягом декількох місяців.

«Ми зараз створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій», – розповів Лі.

Він додав, що у довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.

«Ми в Kongsberg хочемо використовувати сильні сторони української промисловості. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо частиною цього процесу. Для нас важливо бути там», – зауважив директор норвезької компанії.

Норвезька газета Aftenposten з посиланням на військових нещодавно писала, що зенітні ракетні комплекси NASAMS, які стоять на озброєнні Повітряних сил України, знищили близько 900 повітряних цілей. Загалом ефективність комплексу досягає 94%.

Що відомо про систему NASAMS

NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який був розроблений норвезькою компанією Kongsberg спільно з американським Raytheon. ЗРК призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов. Комплекс використовують 12 країн, адже він є одним з найсильніших систем протиповітряної оборони у світі.

Основним засобом ураження ЗРК NASAMS є авіаційна ракета класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM з активною радіолокаційною головкою самонаведення.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року повідомляли, що Норвегія підготувала новий пакет допомоги на 500 млн євро для України, у який увійдуть винищувачі F-16 і системи ППО NASAMS.