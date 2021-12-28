Рішення присвоїти Олександру Лукашенку звання «корупціонера року» було одноголосним

Центр дослідження організованої злочинності та корупції (OCCRP) назвав білоруського диктатора Олександра Лукашенка людиною 2021 року. Цього звання він удостоївся за внесок у розвиток організованої злочинної діяльності та корупції.

«Це був визначний рік для корупції, але Лукашенко виділився з натовпу», – прокоментував рішення співзасновник OCCRP Дрю Салліван.

Лукашенка обрала колегія з шести журналістів і науковців. Незважаючи на те, що за звання головного корупціонера змагалися 1167 кандидатів, рішення присудити світову премію «Людина року» саме білоруському диктатору було одностайним. Його звинувачують у тому, що він:

направив державні гроші низці олігархів, близьких до своєї родини;

перехопив і примусове приземлив у Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем, порушуючи міжнародні закони про авіацію;

спровокував міграційну кризи на кордонах ЄС;

розповсюджував фейки про коронавірус та ліки.

Фіналістами премії також стали екс-президент Афганістану Ашраф Гані, президент Сирії Башар Асад, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та екс-канцлер Австрії Себастьян Курц.

Нагадаємо, що головним корупціонером 2020 року Центр дослідження корупції та організованої злочинності визнав президента Бразилії Жаїра Болсонару. Крім нього, у четвіку потрапили також президент Туреччини Реджеп Ердоган, президент США Дональд Трамп та український олігарх Ігор Коломойський.