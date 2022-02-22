Невдовзі після заяви родичів про зникнення поліція встановила обставини загибелі жінки

Оголошена на початку лютого у розшук 26-річна мешканка села Глинськ Рівненської області виявилась похованою ще чотири роки тому. Зв'язок рідних з Оленою Піддубною обірвався у 2013 році, втім, до поліції родичі звернулися лише у лютому 2022-го. Як з'ясували правоохоронці, рідні Олени Піддубної не знали, що її неодноразово притягували до кримінальної відповідальності і що вона відбувала покарання в колонії.

Про встановлення обставин зникнення мешканки Рівненщини Олени Піддубної поліція Рівненської області повідомила у вівторок, 22 лютого, через два тижні після того, як родичі заявили про зникнення жінки. «Працівники поліції з’ясували, що жителька села Глинськ колишнього Здолбунівського району померла ще у 2018 році та була похована на рівненському кладовищі як невідома особа. Рідні жінки по фото опізнали зниклу», — ідеться у повідомленні поліції.

Пошуки зниклої поліція розпочала 8 лютого після звернення її родичів, які розповіли, що зв'язок з нею обірвався ще у 2013-му. На той час Олені Піддубній був 21 рік, вона зловживала алкоголем та вела бродяжницьке життя. Поліція з’ясувала, що після зникнення з дому жінку неодноразово притягували до кримінальної відповідальності і що вона відбувала покарання в колонії, про що рідні не знали.

У 2018 році у селищі Квасилів, що неподалік Рівного, під час розпивання спиртних напоїв з невідомим поліції чоловіком 26-річна Олена Піддубна випала з балкона і загинула. Її поховали як невідому особу.