За даними окупантів, корабель ігнорував вимогу зупинитися

Бойовий корабель «Васілій Биков», який патрулює акваторію Чорного моря на південному заході, атакував торговельний корабель Sukru Okan, який перевозить зерно, пісок та інші сухі вантажі. По цивільному судну відкрили «попереджувальний вогонь», заявили у неділю, 13 серпня, у прес-службі міноборони Росії.

Суховантаж, який зареєстрований під прапором Палау, рухався до Ізмаїльського порту. Окупанти заявили, що командування корабля нібито не реагувало на вимоги щодо перевірки. За даними російського міноборони, цивільний корабель хотіли перевірити на наявність заборонених вантажів.

Для того, щоб корабель зупинився, окупанти відкрили по ньому «попереджувальний вогонь» з автоматів. Щоб зайти на корабель Sukru Okan, росіяни залучили бойовий вертоліт Ка-29 та групу військових. Після так званого огляду росіяни дозволили судну рушити до Ізмаїлу.

Зазначимо, російський воєнний корабель «Васілій Биков» спільно із судном «Сєргєй Котов» патрулюють північно-західну частину Чорного моря. Ці кораблі окупантів можуть бути залученими до зернової блокади після виходу із зернових угод Росії в липні 2023.

До слова, саме кораблі «Сєргєй Котов» і «Васілій Биков» перебували в акваторії Чорного моря, де проходили перші кораблі з Ізраїлю, Туреччини, Греції та Грузії, яким вдалося прорвати зернову блокаду Росії. Кораблі були за 340 км на північний захід від тимчасово окупованого кримського Севастополя, та, імовірно, брали участь у зерновій блокаді, яку Росія запровадила після виходу із зернової угоди 17 липня.

1 серпня окупанти заявили, що ЗСУ нібито атакували катерами-камікадзе «Васілія Бикова» та «Сєргєя Котова». У прес-службі ВМС України спростували цю інформацію, заявивши, що на озброєнні української армії немає таких дронів.

За даними міноборони Росії, атака безпілотників була безуспішною, і катери знищили. Водночас українські ЗМІ повідомили, що росіяни, які перебували на одному з цих кораблів, попросили про евакуацію постраждалих моряків. Це могло свідчити, що один з кораблів таки було пошкоджено.