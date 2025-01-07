В суді довели, що він намагався переправити трьох чоловіків в Молдову

На Буковині суд 6 січня визнав винним жителя Чернівецького району за незаконну організацію переправлення трьох військовозобов’язаних чоловіків в Молдову. За свої послуги 28-річний буковинець отримав від кожного з них по 6,5 тис. євро. В суді чоловік не визнав свою провину.

В суді прокурори Чернівецької області довели, що 28-річний житель Чернівецького району намагався переправити трьох чоловіків в Молдову. Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловік під час дії воєнного стану за гроші організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

«Встановлено, що за 6,5 тис. євро з особи обвинувачений організував незаконне переправлення за кордон для трьох чоловіків призовного віку – жителів Чернівецької, Тернопільської та Харківської областей. Чоловіки були віком від 25 до 27 років», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 7 січня.

Утікачів викрили прикордонники в квітні 2023 року, коли перевіряли мікроавтобус організатора. Троє військовозобов’язаних громадян переховували в багажному відсіку мікроавтобуса, який прямував до українсько-молдовського кордону.

Попри те, що обвинувачений свою вину не визнав, прокурори надали достатньо доказів, які підтвердили його причетність до злочину. Суд засудив 28-річного чоловіка за незаконне переправленні осіб через державний кордон України, а саме за ч. 3 ст. 332 КК України. Йому присудили 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, та забороною обіймати певні посади строком на один рік.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. На вирок протягом місяця можна подати апеляційну скаргу до Чернівецького апеляційного суду.