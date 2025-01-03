Герцаївський районний суд покарав умовним відбуттям терміну ув’язнення поліцейського з Буковини, який намагався переправити двох ухилянтів в Румунію. Також його позбавили спеціального звання «сержант поліції». В суді обвинувачений свою провину визнав повністю і зазначив, що і сам хотів потрапити за кордон і там влаштувати своє життя. Для цього він знайшов посередника, який пообіцяв допомогти йому, якщо він з собою для перетину кордону візьме ще двох чоловіків.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений Олександр Ропчан 15 квітня був призначений на посаду інструктора з особистої безпеки відділу професійного навчання управління кадрового забезпечення ГУНП в Чернівецькій області. А перед тим працював поліцейським сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 5 в смт Глибока Чернівецького райуправління поліції Буковини.

В жовтні 2024 року поліцейський познайомився в месенджері Telegram з невідомим йому чоловіком, який обіцяв допомогти переправити його за кордон. За таку послугу обвинувачений мав би заплатити 5000 євро. Однак Олександ Ропчан під час спілкування зазначив, що таких грошей він не має. У відповідь невідомий чоловік зазначив, що ціну може набагато знизити, якщо правоохоронець допоможе переправити в Румунію ще двох військовозобов’язаних чоловіків.

«25 жовтня 2024 року під час спілкування телефоном абонент повідомив, що наступного дня зможе за нижчою ціною переправити обвинуваченого за кордон, при умові, що той, за його вказівками, на своєму автомобілі має забрати з обумовленого місця ще двох чоловіків, які також мають перейти кордон. І саме у зв’язку з виконанням вказаних умов обвинуваченому нададуть знижку – вартість таких послуг складатиме 1 000 євро, на що він погодився», – йдеться у вироку Герцаївського районного суду від 27 грудня.

В обумовлений час і місце правоохоронець забрав двох військовозобов’язаних і привіз їх в село Молодія неподалік румунського кордону. Також він попросив свого друга, щоб той на своєму авто їхав попереду них і якщо помітить блок-пост, або ж прикордонників, то одразу повідомив обвинуваченого.

«Рухаючись в напрямку с.Куликівка, проїхавши с.Велика Буда, знайомий зателефонував до обвинуваченого і повідомив, що за даним населеним пунктом стоїть блокпост. Після чого правоохоронець розвернув автомобіль та поїхав у зворотному напрямку. Від’їхавши на незначну відстань, зупинився та за допомогою свого мобільного телефону в додатку Google maps відшукував шляхи можливого об’їзду блокпоста і запропонував двом ухилянтам пішки обійти блокпост. В цей момент до автомобіля наблизилися працівники прикордонного загону ДПСУ, він їх злякався і поїхав в напрямку м. Чернівці. Доїхавши до с. Велика Буда, обвинувачений висадив військовозобов’язаних чоловіків, а сам поїхав далі. Своєю чергою, ухилянтів затримали неподалік місця їх висадки працівниками прикордонного загону ДПСУ при спробі незаконного перетину державного кордону України», – повідомляється у вироку суду.

Поліцейські згодом встановили особу обвинуваченого, затримали його і пред’явили підозру за ч. 2 ст. 332 КК України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами та наданням засобів, вчиненому щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому. Чоловік просив суд його суворо не карати та запевнив суд, що подібне не повториться. Також пояснив суду, що він працював поліцейським та його відправили на захист кордону України з Республікою Білорусь. На службі йому було важко. Там також йому стало відомо, що деякі його колеги виїхали за кордон та влаштували своє приватне життя. Тому він і собі почав цікавитися питанням про виїзд за кордон.

Суддя Герцаївського районного суду Людмила Козловська визнала поліцейського винним та призначила йому покарання у виді 5 років з позбавленням права обіймати певні посади в правоохоронних органах на строк 3 роки. Потім замінила покарання на випробовувальний термін строком на 3 роки. Також буковинця позбавили спеціального звання «сержант поліції». На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.