Петра Порошенка підозрюють в держзраді у справі про постачання вугілля з «Л/ДНР»

П’ятому президенту України, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Відповідне рішення Печерський районний суд Києва ухвалив під час засідання 19 січня.

Тепер Порошенко повинен прибувати до суду або слідчого за першою вимогою. Зазначимо, що прокурори просили для Порошенка арешт на два місяці з альтернативою внесення 1 млрд грн застави, а також зобов’язати політика не виїжджати з Києва, здати паспорти та носити електронний браслет.

Рішення щодо запобіжного заходу Печерський районний суд Києва мав оголосили ще 17 січня. Близько 17:30 суддя Олексій Соколов пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення. Суддя перебував там майже 5 годин –­ в кінцевому результаті до зали прибув секретар і повідомив про перенесення засідання.

Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Відомо, що політик певний час перебував у Польщі. Вже зранку 17 січня від повернувся до України.