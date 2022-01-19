Офіс генпрокурора оскаржить запобіжний захід Петру Порошенку
Ірина Венедіктова прокоментувала підозру п’ятому президенту України, яку підписав її заступник
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Офіс генерального прокурора оскаржуватиме рішення Печерського суду про запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку у вигляді особистого зобовʼязання. Про це ввечері в середу, 19 січня, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
За її словами, позиція Офісу генерального прокурора, полягає в тому, що Порошенку було повідомлено про підозру в державній зраді «у спосіб, визначений законом».
Венедіктова стверджує, що сьогоднішнє рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенку означає, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла з обранням запобіжного заходу.
Вона також прокоментувала закиди у вибірковому правосудді, мовляв, за її каденції не один нардеп отримав повідомлення про підозру.
«І це вже стало доброю традицією, коли медійні фігуранти кримінальних проваджень з особливим статусом оскаржують порядок повідомлення або саму підозру. Не така підозра, не в той день, не тією рукою вручили, не з тим виразом обличчя... Однак жодного факту скасування підозри з цих підстав не було», – заявила Ірина Венедіктова.
Вона стверджує, що у слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру.
«А наявність доказів переконала прокурорів в необхідності такого повідомлення. Заступник генпрокурора, який підписав підозру, координував діяльність органів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні із самого початку і був знайомий з матеріалами справи», – додала прокурорка.
Венедіктова також зазначила, що її заступник, який підписував підозру, «координував діяльність органів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні із самого початку і був знайомий із матеріалами справи».
«У справі другого Президента інституту підозри ще не було. Постанову про притягнення як обвинуваченого підписав слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури. Повідомлення про підозри та їх зміни четвертому Президенту підписували прокурори Плеканчук, Брезицький, Псюк та Іванов. А в травні 2019 року повідомлення про підозру третьому Президенту підписував прокурор відділу. Прізвище і підпис Генерального прокурора в повідомленнях про підозру колишнім президентам стоїть тільки моє. В підозрі, повідомленій в 2020 році. Піар і процесуальна робота – це різні речі. Повертаючись до «вугільної справи», щодо фігуранта якої суд сьогодні обирав запобіжний захід. Наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом – тримання під вартою або 1 млрд грн застави», – пояснила генпрокурорка.
«Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу», – додала Венедіктова.
Як інформував ZAXID.NET, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід пʼятому президенту України Петрові Порошенку у формі особистого зобовʼязання. Адвокати політика уже заявили, що планують оскаржувати це рішення.