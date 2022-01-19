Сьогодні суд відпустив Петра Порошенка під особисте зобовʼязання

П’ятий президент Петро Порошенко разом зі своїм оточенням після рішення Печерського районного суду Києва про обрання йому запобіжного заходу поїхав святкувати до одного з найдорожчих київських ресторанів «Царське село». Про це повідомляє «Українська правда».

Серед гостей журналісти помітили нардепів Ірину Геращенко, Олексія Гончаренка, Вікторію Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алєксєєва, Яну Зінкевич, журналіста Віталія Гайдукевича, Юрія Бірюкова, адвоката Іллю Новікова, речника Порошенка Святослава Цеголка та інших.

З ресторану після Порошенка за 5 хвилин вийшов мільйонер Ігор Воронов.

Після публікації новини «Української правди» депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що насправді Петро Порошенко з дружиною приїхали у «Царське село» на запрошення фракції «ЄС» відсвяткувати новорічні та різдвяні свята.

За її словами, присутні були усі нардепи партії, депутати з Київради та «молодіжка і друзі».

Як інформував ZAXID.NET, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід пʼятому президенту України Петрові Порошенку у формі особистого зобовʼязання. Адвокати політика уже заявили, що планують оскаржувати це рішення.

На Порошенка судом поклали обов’язки прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.