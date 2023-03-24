Трагедія сталася на залізниці на Жидачівщині

У четвер пізно ввечері, 23 березня, у селі Бринці Церковні Стрийського району на Львівщині під колесами тепловоза загинула 65-річна місцева мешканка. Жінка потрапила під тепловоз, коли переходила колію.

За даними поліції Львівщини, трагедія сталася близько 22:20 у селі Бринці Церковні Стрийського району. Тепловоз, що рухався в напрямку Львова, здійснив наїзд на 65-річну місцеву мешканку, яка переходила залізничну колію. Від отриманих травм літня жінка померла на місці події.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.276 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці вкотре закликають мешканців бути максимально уважними та обережними, перебуваючи на залізничних станціях, переходити колії тільки у встановлених місяцях, переконавшись у відсутності потяга.