Причиною для штрафу стала не скошена трава на території підприємства

Підприємцю з міста Тисмениця Івано-Франківської області доведеться сплатити 850 грн штрафу. Чоловіка оштрафували за порушення правила благоустрою: нескошену траву на території підприємства. Таке рішення ухвалили у вівторок, 20 липня, на засіданні адміністративної комісії при виконкомі Тисменицької міської ради.

Як повідомляє прес-служба Тисменицької міської ради загалом на розгляд комісії винесли дев’ять адміністративних правопорушень: п’ять через завідомо неправдивий виклик спеціальних служб та чотири за порушення держстандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів.

«Зокрема до підприємця, який порушив правила благоустрою (не скошена трава на території підприємства) застосовано штраф у розмірі 850 грн», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн) і на посадових осіб та підприємців – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).