Також суд розгляне вісім протоколів щодо політичних партій

Цього тижня в судах мають розглянути 36 справ за адмінпротоколами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), зокрема стосовно двох міських голів, двох народних депутатів та шести керівників політичних партій.

Так, НАЗК склало 21 протокол «за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» зокрема щодо міських голів Білгород-Дністровського Віталія Граждана та Охтирського Павла Кузьменка, а також народних депутатів Анни Скороход та Руслана Горбенко.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, одну справу мають розглянути щодо невиконання законних вимог щодо колишнього голови комісії з припинення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області Миколи Ляшенка.

Крім того, планується розгляд двох справ про порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та чотирьох справ щодо несвоєчасного подання декларацій.

Також відбудеться розгляд трьох справ щодо порушень порядку подання фінансової звітності політичними партіями: «Партія Володимира Буряка «Єднання», «Партія народний порядок» та «Важливий кожен».

Наступного тижня розглянуть ще п’ять справ про порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичних партій: «Аграрної партії України», «Радикальної партії Олега Ляшка», «Партії Вінничан».