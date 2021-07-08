НАЗК просить комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності, звільнивши з посади судді КС

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного суду щодо неетичної поведінки судді Ігоря Сліденка, що є підставою для звільнення його з посади.

Як пояснили в Нацагентстві, «27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування суддя Сліденко написав лист працівнику НАЗК. За декілька тижнів до цього саме цей працівник склав щодо судді протокол, оскільки останній не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Лист було написано французькою мовою з офіційної адреси судді. Його переклад наступний: «А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.».

Поміж причин звернення у НАЗК назвали підготовку суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що визнано ним самим, а також чисельні заяви Сліденка у ЗМІ, які порушують етичні принципи.

НАЗК також оприлюднило детальний перелік ймовірних етичних порушень судді Сліденка.

У відомстві нагадали, що міжнародні акти визначають, що «суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя».

Крім того, у НАЗК зауважили, що 8 жовтня 2020 року Сліденко подав заяву про звільнення самостійно, однак до сьогодні КСУ не прийняв рішення щодо цієї заяви.

«А отже, на підставі ст. 21 Закону України «Про КСУ» НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Сліденка до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення його з посади судді КСУ», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 із 15 суддів Конституційного суду писали заяви про самовідвід перед скандальним голосуванням за визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства 27 жовтня 2020 року. Заяву про самовідвід, зокрема, написали голова КСУ Олександр Тупицький та суддя-доповідач у справі Ігор Сліденко.

Однак, вже 27 жовтня КСУ, за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації. Таке рішення підтримали 11 суддів КСУ.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду.

2 листопада Зеленський закликав депутатів від партії «Слуга народу» вжити «жорсткі рішення» щодо Конституційного cуду, інакше відбудеться протистояння на вулицях. Крім того, Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, якщо депутати не знайдуть вихід із конституційної кризи.

Своєю чергою, Сліденко, відповідаючи на запитання, як розвиватимуться події, якщо у парламенті будуть 226 голосів депутатів для ухвалення законопроекту про припинення повноважень усіх суддів КС, сказав, що далі будуть «розпад України і війна».