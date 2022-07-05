Російські війська готуються до наступу на Донбасі, унаслідок ракетних ударів по Миколаєву пошкоджено сім багатоповерхівок, а на Дніпропетровщині українські воїни збили шість з семи ворожих ракет.

ZAXID.NET підсумовує сто тридцять другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Унаслідок ракетних уларів по Миколаєву пошкоджені сім багатоповерхівок, ще шість ракет випустили по місту Баштанка біля Миколаєва. Вранці ворог випустив по Дніпропетровській області сім ракет, шість з яких збили сили української протиповітряної оборони. Ще три ракети збили в небі над Одещиною.

Ситуація на сході та півдні залишається напруженою. Росіяни здійснили масований обстріл Слов'янська, є загиблі. Ворог також обстріляв прикордоння Чернігівської області, влада повідомляла про 40 вибухів, ймовірно росіяни стріляли з РСЗВ та артилерії.

Окупанти завезли з Криму на Херсонщину 17 вагонів боєприпасів, а також військових з Хабаровського краю Росії. На окупованих територіях росіяни змушують українців віддавати дітей до шкіл із російською навчальною програмою та погрожують позбавленням батьківських прав.

Російські війська на Донбасі готуються до наступу на Бахмут і Сіверськ, але можуть взяти «оперативну паузу», вони, схоже, втратили наступальний потенціал після боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

І до новин в тилу. Військовозобов'язані українці тепер не зможуть виїхати з області без спеціального дозволу. Також розповідаємо про військовий облік для українських жінок та до чого насправді треба готуватись.

Втрати російських окупантів

Мер Мелітополя заявив про знищення понад 200 росіян після атаки ЗСУ. Раніше українці завдали по одній з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі близько 30 ударів.

Станом на ранок 5 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 36 350 військових. Також було знищено:

танків – 1 594 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 772 (+18);

артилерійських систем – 806 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 105 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 634 (+5);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 660 (+2);

спеціальна техніка – 65 (+0);

крилаті ракети – 144 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни здійснили масований обстріл Слов'янська, є загиблі та поранені.