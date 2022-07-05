Російські війська на Донбасі готуються до наступу на Бахмут і Сіверськ, але можуть взяти «оперативну паузу», вони, схоже, втратили наступальний потенціал після боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначили, що російські війська 4 липня продовжили наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки наступних операцій на Бахмут і Сіверськ.

«Ймовірно, російські війська продовжуватимуть просуватися на захід від траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб зрештою пройти до Бахмута та Сіверська. Хоча їх здатність зробити це успішно після втрат, яких вони зазнали під час спроби взяти Лисичанськ, є сумнівною», – оцінюють аналітики ISW.

Водночас в ISW відзначили наказ Владіміра Путіна про «перепочинок» військам, які брали участь в окупації Луганської області. На думку аналітиків, це свідчить, що російським силам потрібен значний період для відпочинку та перепідготовки перед відновленням широкомасштабних наступальних дій.

«Однак незрозуміло, чи приймуть російські військові ризик досить тривалої оперативної паузи, щоб дати можливість цим, ймовірно, виснаженим підрозділам відновити свої сили», – додали в ISW.

Інститут припускає, що російське керівництво може готуватися до мобілізації українських громадян на окупованих територіях. Представник президента України в Криму 3 липня заявив, що російська адміністрація в Криму видала указ про створення «призовної комісії з мобілізації громадян в Республіці Крим», яка дозволить російській владі примусово мобілізувати жителів Криму на військову службу.