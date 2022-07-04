На Зміїному знову майорить український прапор, а статистика вбитих загарбників уже перевищила 36 тис. осіб. Проте обстріли мирних міст не припиняються, як і напружена ситуація на тимчасово окупованих територіях.

ZAXID.NET підсумовує сто тридцять перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На острові Зміїний українські воїни завершили військову операцію і підняли український прапор – звідки офіційно прогнали окупантів. Генштаб ЗСУ також повідомив про кілька успішних відбитих ворожих атак. На Ізюмському напрямку підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії, також ЗСУ відбили штурмові дії біля Бахмута та змусили ворога відійти в напрямку Вуглегірської ТЕС.

Нові ворожі обстріли були зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях. Ситуація на Херсонщині залишається напруженою. Щодо сходу, зокрема Донецької області, то інтенсивність обстрілів зростає.

За даними британської розвідки, після Лисичанська росіяни спробують повністю захопити Донеччину. На Краматорському напрямку російські окупанти форсували річку Сіверський Донець і намагаються закріпитися в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

У Енергодарі Запорізької області росіяни імітують успіхи для уникнення реальних боїв. Вони подають командуванню рапорти про нібито свої успіхи, хоча насправді перебувають у санаторії і бояться потрапити на лінію реальних бойових зіткнень.

Голова української розвідки стверджує, що Росія для обстрілу території України використовує старі радянські ракети Х-22, які призначені для нанесення ядерних ударів, а збільшення російських ракетних обстрілів повʼязане зі зміною командувача російських сил в Україні.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 36 200 військових. Також було знищено:

танків – 1 589 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 754 (+10);

артилерійських систем – 804 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 246 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 105 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 629 (+11);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 658 (+4);

спеціальна техніка – 65 (+1);

крилаті ракети – 144 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Херсонщині двоє людей підірвалися на російському снаряді під час польових робіт.