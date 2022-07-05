У Херсонську область, на залізничну станцію Каланчак, з окупованого Криму росіяни пригнали 17 вагонів з боєприпасами, а також прибуло підкріплення з Хабаровського краю, повідомило в ніч на вівторок, 5 липня, оперативне командування «Південь».

«У рамках логістичного забезпечення [російських окупаційних] військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію Каланчак прибуло 17 вагонів з боєприпасами. На посилення живої сили прибуло підкріплення з Хабаровського краю», – йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що окупанти надто деморалізовані та вишукують можливість отримання легких поранень для виходу зі складу діючого підрозділу й повернення до Росії.

Також відомо, що українські військові завдали ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині. Крім того, українські воїни завдали удару по росіянах у районі села Давидів Брід на Херсонщині у відповідь на обстріл розташованого неподалік села Велика Костромка Дніпропетровської області. Через це українські літаки були атаковані двома крилатими ракетами «повітря-повітря», випущеними з винищувача Су-35 противника. Про наслідки цієї повітряної атаки подробиць немає.

Загалом, на півдні України минулої доби було знищено 30 загарбників.