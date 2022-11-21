На Херсонщині та Харківщині від російських обстрілів загинули цивільні. Під Мелітополем ЗСУ знищили військову базу російських окупантів, також була бавовна на нафтобазі у Макіївці. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, Україна також може отримати від Ізраїлю високоточні ракети.

ZAXID.NET підсумовує 271 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На правобережній частині Херсонщині складна ситуація, оскільки російські військові не припиняють обстрілів. 21 листопада російська армія знову обстріляла цивільну інфраструктуру Херсона внаслідок чого поранення отримали декілька людей, є загиблі. Через постійні обстріли мешканцям області радять евакуюватися до безпечніших регіонів.

Ввечері 20 листопада на Харківщині через ворожі обстріли селища Шевченкове загинула 38-річна прокурорка Олена Маслич, ще дві людини отримали поранення. На Дніпропетровщині ворог знову тероризував Нікопольщину. Протягом ночі росіяни обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.

За даними британської розвідки, місто Сватове у Луганській області перетворилося на найбільш вразливу ділянку оборони російської армії на фронті. СБУ затримала на Київщині одного з екс-ватажків «ЛНР», який брав участь у захопленні будівлі СБУ в Луганську.

У тимчасово окупованому селищі Веселе під Мелітополем знищили військову базу російських окупантів. Російські бойовики повідомляють про пожежу в цистернах з паливом на нафтобазі у окупованій Макіївці на Донеччині.

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги: боєприпаси для реактивної системи MARS II, напівпричепи, автомобілі для прикордонників, запчастини, датчики для захисту від дронів та польові обігрівачі

Україна також може отримати високоточні ракети від Ізраїлю, якщо Іран передасть Росії свої балістичні ракети.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 84 600 військових. Також було знищено: