Росіяни, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет

Місто Сватове у Луганській області перетворилося на найбільш вразливу ділянку оборони російської армії на фронті. Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як повідомляється, британські аналітики звернули увагу, що впродовж останніх семи днів тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо Сватового в Луганській області. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують ведуть будівництво оборонних позицій та майже напевно частково укомплектовані погано навченими мобілізованими.

Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж лівого берега Дніпра, Сватове, ймовірно, є більш уразливим оперативним флангом російських військ.

«Росіяни, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет. Однак командири стикаються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька», – вважають у розвідці Великої Британії.

Оборонній і наступальній спроможності росії продовжує заважати серйозна нестача боєприпасів і кваліфікованого персоналу, додає британська розвідка.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловили думку, що зима навряд чи спинить контрнаступ ЗСУ.