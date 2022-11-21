Всесвітній день знижок уже близько і якщо ви довго планували якусь покупку, шукаєте подарунки рідним на свята чи просто хочете добряче зекономити, то час настав. З нагоди «Чорної п’ятниці», яка цьогоріч випадає на 25 листопада, великі та маленькі бренди роблять знижки для своїх покупців. І український ринок не виключення.

Українська «Чорна п’ятниця» зазвичай триває не один день. Бренди оголошують про знижки заздалегідь і дають кілька днів, або й тиждень, щоб покупці могли придбати товар (якщо його не розкуплять ще до кінця акції, звісно).

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Техніка

Хотіли купити павербанк, новий телефон чи може генератор? Можна зекономити. З нагоди «Чорної п’ятниці» Rozetka, Алло, «Фокстрот», Comfy та низка інших магазинів, зокрема й за кордоном оголошують знижки. Тому якщо у вас є товар, який ви хотіли придбати в конкретному місці, то не прогавте.

У Алло найбільший розпродаж року пройде із 18 до 28 листопада, там анонсують знижки до 60% на понад 1 млн товарів. Мережа «Фокстрот» проводитиме розпродаж протягом 21 – 28 листопада. Протягом цього періоду знижки до -50% можна отримати й від Comfy.

«Грандіозний цінопад» зі знижами до -60% пропонуватиме своїм покупцям Rozetka, анонсуючи дати 21 – 27 листопада.

Одяг та аксесуари

До «чорної п’ятниці» традиційно долучаться близько сотні відомих брендів, роблячи знижки на одяг, взуття та аксесуари. Ловіть знижки у ТРЦ, або ж починайте онлайн шопіг.

У інтернет-магазині Kasta із 18 до 28 листопада будуть знижки до -90% на все, на сайті інтернет-магазину Answer брендові товари зі знижками можна придбати уже, «Чорна п’ятниця» там триватиме до 28 листопада. З промокодом BLACK40UA можна отримати знижки до -40% на сайті Sinsay. Ловити знижки до 70% (+20% бонусами) можна й магазинах ARBER.

Інтертоп планує провести «Чорну п’ятницю» 25 листопада. До 28 листопада у магазинах Colin’s будуть додаткові 20% знижки на всі товари. До 27 листопада знижки на взуття, сумки та одяг до 50% можна знайти у магазині Іншуз.

У «Будинку іграшок» із 17 листопада теж стартує великий розпродаж, під час якого можна отримати знижки до -50% на дитячі товари та настільні ігри. Учасники акції також можуть взяти участь в розіграші подарунків.

Із 14 до 30 листопада придбати ювелірні прикраси зі знижками можна у магазинах «Укрзолото» та «Золотий вік». При покупці двох прикрас «Укрзолото» обіцяє знижку у 60%, а трьох до 65%, а на покупців у «Золотому віку» чекають додаткові знижки 10% та 15%. Ювелірний дім SOVA пропонує знижки до 70% з 11 до 30 листопада. Із 21 по 27 листопада включно шукайте знижки до 50% на прикраси Pandora.

Товари для дому

«Чорна п’ятниця» мережі «Епіцентр» розпочинається 21 листопада і триватиме до 28 числа, протягом цього часу можна придбати товари зі знижками до 70%. У мережі гіпермаркетів «Ашан» масові знижки також анонсують на 25 листопада, за детальною інформацією варто слідкувати на сайті.

На сайті та у магазинах Jusk обіцяють тиждень знижок з нагоди «Чорної п’ятниці», деталі акції поки ще не розголошують. Rozetka пропонуватиме знижки до 60% 21 – 27 листопада.

Косметика

Мережа магазинів Eva готується до 25 листопада і уже знижує ціни на товари різних брендів до 70%. Підготовка до «Чорної п’ятниці» уже триває й у інтернет-магазині косметики та парфумерії Makeup. Знайти улюблені бренди косметики, парфумерії чи обрати аромасвічки зі знижками до 30% можна й на сайті Notino.

Французький бренд Yves Rocher пропонує знижки до 50% на свою продукцію до 28 листопада. Акційні товари уже доступні на сайті.

Книги

Репетицію до «Чорної п’ятниці» проводять у «Книгарні Є», де оголосили про знижки до 70% на все. Серед покупців, які протягом листопада зроблять покупку на сайті книгарні, обіцяють розіграти iPhone 14.

Традиційні знижки варто шукати й у інтернет-магазині Yakaboo, а також можна стежити за пропозиціями видавництв, адже чимало з них теж можуть долучитись до «Чорної п’ятниці». Знижки із 21 листопада уже анонсував «Наш формат».